حادث تصادم بين صهريج وشاحنتين على الصحراوي - فيديو

الوكيل الإخباري - وقع حادث تصادم بين صهريج وشاحنتين على الطريق الصحراوي بمنطقة السواقة، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه الطواقم المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي والشرطة تتعامل مع الحادث.

وأضاف أن الحادث أدى إلى اشتعال النيران بالصهريج، فيما باشرت طواقم الإطفاء عمليات مكافحة الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المركبات الأخرى.