الثلاثاء 2025-05-27 10:19 م
 

حادث تصادم بين مركبتين أعلى جسر المحطة - تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 10:01 م

الوكيل الإخباري-   وقع حادث تصادم بين مركبتين أعلى جسر المحطة باتجاه إدارة السير ما أدى إلى اصطدام احدى المركبات بعمود كهرباء واستقرارها على الجزيرة الوسطية وفق إدارة السير.

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وقالت إدارة السير ان مجموعاتها متواجدة للتعامل مع أثر الحادث.

 
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