حادث تصادم بين مركبتين أعلى جسر المحطة - تفاصيل

الوكيل الإخباري- وقع حادث تصادم بين مركبتين أعلى جسر المحطة باتجاه إدارة السير ما أدى إلى اصطدام احدى المركبات بعمود كهرباء واستقرارها على الجزيرة الوسطية وفق إدارة السير.

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