 
الأحد 2025-02-16 03:23 ص
 

حادث سير بين مركبتين بشارع المدينة المنورة- تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 16-02-2025 02:25 ص

الوكيل الإخباري-   وقع حادث تصادم بين مركبتين بشارع المدينة المنورة وفق مصدر أمني .

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وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الاخباري" انه لم ينتج عنه أية إصابات بالأرواح إنما أضرار مادية فقط.

 
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