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حادث سير بين 3 مركبات على طريق البقعة صويلح

رقيبة سير
رقيبة سير تعمل على تنظيم الحركة المرورية
الأربعاء، 21-08-2024 08:16 ص
الوكيل الإخباري- وقع حادث سير، اليوم الأربعاء، بين 3 مركبات على طريق البقعة صويلح ما أدى إلى تباطؤ الحركة المرورية، وفق إدارة السير.اضافة اعلان


وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحادث وقع بسبب التتابع القريب للمركبات، في حين لم ينتج عنه أي إصابات في الأرواح واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.

وأضافت أن رجال السير في الموقع لسحب الأثر المروري.
gnews

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