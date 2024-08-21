حادث سير بين 3 مركبات على طريق البقعة صويلح

وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحادث وقع بسبب التتابع القريب للمركبات، في حين لم ينتج عنه أي إصابات في الأرواح واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.
وأضافت أن رجال السير في الموقع لسحب الأثر المروري.
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