حادث سير داخل نفق الواحة

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت إدارة السير المركزية، إن حادث سير وقع بين مركبتين داخل نفق الواحة للسير القادم من الجامعة الاردنية .



وقالت إدارة السير المركزية إن الحادث تسبب في تباطؤ بالحركة المرورية وبوشر التعامل معه من قبل كوادرها .