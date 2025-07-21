حادث سير على شارع الأردن

وتابع خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنَّ حركة السير الصباحية نشطة وانسيابية في أغلب مناطق المملكة.
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