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حادث سير على شارع الأردن

إدارة السير
إدارة السير
 
الإثنين، 21-07-2025 08:44 ص
الوكيل الإخباري-    قال النقيب كفاح الهزايمة من إدارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع حادث تصادم بين 4 مركبات على شارع الأردن للسير القادم من جهة أبو نصير على جسر ياجوز، مما نتج عنه أثر مروري كبير وتسبب بأزمة خانقة، ويتم التعامل معهم الآن.اضافة اعلان


وتابع خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنَّ حركة السير الصباحية نشطة وانسيابية في أغلب مناطق المملكة.
 
 
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