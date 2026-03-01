حادث سير على طلوع سلحوب يسبب أزمة مرورية خانقة

وتسبّب الحادث ببطء في حركة المرور، حيث تعمل الفرق المختصة على تنظيم الحركة وإزالة المركبات المتضررة.
-
