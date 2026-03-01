الأحد 2026-03-01 10:00 ص

حادث سير على طلوع سلحوب يسبب أزمة مرورية خانقة

ازمة مرورية
الأحد، 01-03-2026 08:36 ص

الوكيل الإخباري-  وقع صباح اليوم حادث تصادم بين مركبتين على طريق طلوع سلحوب، نتج عنه أضرار مادية فقط، وفق مصدر أمني.

وتسبّب الحادث ببطء في حركة المرور، حيث تعمل الفرق المختصة  على تنظيم الحركة وإزالة المركبات المتضررة.

 
 


