 
الثلاثاء 2024-10-15 06:08 م
 
 

حادث سير في شارع مكة

مركز دفاع مدني
الدفاع المدني
الثلاثاء، 15-10-2024 05:16 م

الوكيل الإخباري-   وقع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة شارع مكة بالعاصمة عمان اليوم الثلاثاء .

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ووفق شهود عيان تسبب الحادث بأزمة سير  بالمنطقة ، واصابة واحدة تم اسعافها من قبل كوادر الدفاع المدني . 

 
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