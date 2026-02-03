الثلاثاء 2026-02-03 07:00 م

حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين

الوكيل الإخباري-   تتعامل الآن الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين صهريج محمل بغاز مسال ٣١ طن وتريلا محملة بمادة الجبنة على الطريق الخلفي مقابل درك تتن باتجاه عمان، مما أدى إلى اشتعال المركبتين بالكامل، نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى المستشفى .

وكإجراء احترازي تم قطع حركة السير بكلا الاتجاهين وإخماد الحريق،   ولحين إزالة العوائق وفتح الطريق، يرجى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع تعليمات رجل الدوريات في الموقع .

 
 


