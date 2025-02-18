حافلة نقل مجانية من مادبا إلى مدينة الأمير هاشم للشباب

وقال أبو قاعود في بيان اليوم الثلاثاء، إن توفير الحافلة جاءت استجابة من الحكومة بعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمحافظة مادبا أخيرا، لتسهيل وصول الشباب وأبناء المجتمع المحلي للمدينة في منطقة المريجمات والاستفادة من مرافقها المتنوعة.
وبين أن الحافلة ستعمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا من أمام مكتب بريد مادبا مروراً بمجمع السفريات في المدينة والانطلاق باتجاه المدينة.
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