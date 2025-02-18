 
الثلاثاء 2025-02-18 06:02 م
 

حافلة نقل مجانية من مادبا إلى مدينة الأمير هاشم للشباب

مدينة الأمير هاشم للشباب
مدينة الأمير هاشم للشباب
الثلاثاء، 18-02-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب الدكتور سالم ابو قاعود عن توفير حافلة نقل مجانية من مجمع السفريات بمادبا إلى حرم المدينة لخدمة القطاع الشبابي في المحافظة.

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وقال أبو قاعود في بيان اليوم الثلاثاء، إن توفير الحافلة جاءت استجابة من الحكومة بعد زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمحافظة مادبا أخيرا، لتسهيل وصول الشباب وأبناء المجتمع المحلي للمدينة في منطقة المريجمات والاستفادة من مرافقها المتنوعة.


وبين أن الحافلة ستعمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا من أمام مكتب بريد مادبا مروراً بمجمع السفريات في المدينة والانطلاق باتجاه المدينة.

 
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