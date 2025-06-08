الأحد 2025-06-08 02:26 م
 

حجاج من البعثة الأردنية يغادرون إلى الأردن

حجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة
حجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة
 
الأحد، 08-06-2025 11:32 ص
الوكيل الإخباري-   أدى حجاج من البعثة الأردنية، الأحد، طواف الوداع في الحرم المكي استعدادا لمغادرة السعودية إلى الأردن، حيث يعتبر الطواف آخر أعمال الحج.اضافة اعلان


كما سيغادر حجاج آخرون الاثنين برا بعد تأديتهم لطواف الوادع في الحرم المكي.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قال السبت، إنه سيتم بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى المملكة عن طريق البر بعد ظهر الأحد، بينما تعتمد حركة الحجاج المسافرين جوا على مواعيد حجوزات الرحلات الجوية الخاصة بهم.

ويبلغ عدد حجاج الأردن لهذا الموسم قرابة 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من فلسطينيي عام 1948، وترافقهم بعثة إرشاد ورعاية تضم مرشدين وإداريين وكادرا طبيا وإعلاميا.
 
gnews

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