الأربعاء 2025-05-28 03:47 م
 

حدائق الملكة رانيا تنظم جلسة حوارية بمناسبة الاستقلال 79

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
 
الأربعاء، 28-05-2025 02:00 م
الوكيل الإخباري-   تحت رعاية نائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية، حاتم الهملان، نظّمت دائرة حدائق الملكة رانيا العبدالله، وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، جلسة حوارية عن الأهازيج المرتبطة بمدينة عمّان، وذلك ضمن الاحتفالات بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.اضافة اعلان


واستضافت الجلسة الحوارية، التي أدارتها مديرة الحديقة رشا الشواربة، الدكتور أحمد الكركي، وتناولت محاور متنوعة ركّزت على الأهازيج المرتبطة بمدينة عمّان، إلى جانب عدد من المواضيع المجتمعية والثقافية ذات الصلة.

وحضر الجلسة عدد من أبناء المجتمع المحلي، الذين كان لهم دور في إثراء النقاش والتفاعل البنّاء.

وأبدى الحضور تفاعلاً كبيراً مع ما قدّمه الدكتور الكركي من خبرات ورؤى في المجال الإعلامي، مؤكداً على دور الإعلام الوطني في تسليط الضوء على قضايا المجتمع وتعزيز الهوية والانتماء.

بدورها، أشادت الشواربة بجهود كل من ساهم في إنجاح الجلسة.
 
gnews

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