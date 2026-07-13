الإثنين 2026-07-13 10:18 م

حداد تحرز برونزية آسيا للشباب بالجوجيتسو

ل
حداد تحرز برونزية آسيا للشباب بالجوجيتسو
 
الإثنين، 13-07-2026 09:31 م

الوكيل الإخباري- توجت لاعبة المنتخب الوطني للجوجيتسو، سلمى حداد، اليوم الاثنين، بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للشباب، المقامة في مدينة ألماتي الكازاخستانية.

اضافة اعلان


وجاء تتويج حداد بالبرونزية ضمن منافسات (وزن +63 كغم) لفئة تحت 16 عاماً، بعدما حققت انتصارين على الأوزبكية فخراتدينوفا خورزية والإماراتية بثينة بدر، في حين خسرت أمام الكازاخستانية غوربونوفا ناتالي والأوزبكية أورازباييفا مادينا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

كأس العالم ضربة موجعة لإنجلترا قبل مواجهة الأرجنتين

عراقجي ردا على ترامب: إيران كانت وستبقى "حارسة" مضيق هرمز

عربي ودولي عراقجي ردا على ترامب: إيران كانت وستبقى "حارسة" مضيق هرمز

ب

عربي ودولي ترامب يبلغ الكونغرس الأمريكي رسميا باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران

بني مصطفى: المرأة الأردنية شريك أساسي في بناء الدولة الحديثة

أخبار محلية بني مصطفى: المرأة الأردنية شريك أساسي في بناء الدولة الحديثة

ل

أخبار محلية حداد تحرز برونزية آسيا للشباب بالجوجيتسو

ل

أخبار محلية وزير الشباب يبحث مع أندية المحترفين في إربد مشروع تأهيل أرضية ملعب الحسن

الجيش الأميركي يكشف موعد بدء الحصار على موانئ إيران

عربي ودولي الجيش الأميركي يكشف موعد بدء الحصار على موانئ إيران

ل

أخبار محلية نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي



 
 






الأكثر مشاهدة

 