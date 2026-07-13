حداد تحرز برونزية آسيا للشباب بالجوجيتسو

الوكيل الإخباري- توجت لاعبة المنتخب الوطني للجوجيتسو، سلمى حداد، اليوم الاثنين، بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للشباب، المقامة في مدينة ألماتي الكازاخستانية.

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