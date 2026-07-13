حداد تحرز برونزية آسيا للشباب بالجوجيتسو

وجاء تتويج حداد بالبرونزية ضمن منافسات (وزن +63 كغم) لفئة تحت 16 عاماً، بعدما حققت انتصارين على الأوزبكية فخراتدينوفا خورزية والإماراتية بثينة بدر، في حين خسرت أمام الكازاخستانية غوربونوفا ناتالي والأوزبكية أورازباييفا مادينا.
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى: المرأة الأردنية شريك أساسي في بناء الدولة الحديثة
-
وزير الشباب يبحث مع أندية المحترفين في إربد مشروع تأهيل أرضية ملعب الحسن
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي
-
انطلاق أعمال ملتقى "الألكسو" للمكفوفين وضعاف البصر
-
محمود شوكت ينضم إلى صفوف الحسين إربد
-
العدوان يتفقد سير برامج تدريبية بمراكز شبابية في إربد
-
البريد: إصدار جديد بعنوان "الفسيفساء التقليدية في البحر الأبيض المتوسط"
-
طلبة التوجيهي يواصلون تقديم امتحاناتهم الثلاثاء