حديقة مرورية جديدة في مادبا لتعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة

الوكيل الإخباري- افتتح مدير الشؤون التعليمية في مديرية تربية مادبا، الدكتور سلامة العجالين، اليوم الثلاثاء، الحديقة المرورية في مدرسة مادبا الأساسية المختلطة، التي نُفِّذت بالشراكة مع إدارة السير في مادبا، ضمن احتفالات المدرسة بعيد الاستقلال.

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وأكد العجالين أهمية الشراكة الفاعلة بين مديرية التربية والشرطة المجتمعية، مشيدًا بدور المجتمع المحلي في دعم المبادرات التوعوية، لا سيما تلك التي تعزز ثقافة السلامة المرورية لدى الطلبة.