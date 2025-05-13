الثلاثاء 2025-05-13 06:44 م
 

حديقة مرورية جديدة في مادبا لتعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة

مادبا
مادبا
 
الثلاثاء، 13-05-2025 05:02 م

الوكيل الإخباري-   افتتح مدير الشؤون التعليمية في مديرية تربية مادبا، الدكتور سلامة العجالين، اليوم الثلاثاء، الحديقة المرورية في مدرسة مادبا الأساسية المختلطة، التي نُفِّذت بالشراكة مع إدارة السير في مادبا، ضمن احتفالات المدرسة بعيد الاستقلال.

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وأكد العجالين أهمية الشراكة الفاعلة بين مديرية التربية والشرطة المجتمعية، مشيدًا بدور المجتمع المحلي في دعم المبادرات التوعوية، لا سيما تلك التي تعزز ثقافة السلامة المرورية لدى الطلبة.


من جهتها، أوضحت مديرة المدرسة، السيدة انتصار المحاميد، أن الهدف من إنشاء الحديقة هو تدريب الطلبة على عناصر السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرق، وتعزيز أسس الثقافة المرورية، خصوصًا في ظل وقوع المدرسة على شارع رئيسي يشكّل تحديًا يوميًا لسلامة الطلبة.

 
gnews

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