حديقة مرورية جديدة في مادبا لتعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة

وأكد العجالين أهمية الشراكة الفاعلة بين مديرية التربية والشرطة المجتمعية، مشيدًا بدور المجتمع المحلي في دعم المبادرات التوعوية، لا سيما تلك التي تعزز ثقافة السلامة المرورية لدى الطلبة.
من جهتها، أوضحت مديرة المدرسة، السيدة انتصار المحاميد، أن الهدف من إنشاء الحديقة هو تدريب الطلبة على عناصر السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرق، وتعزيز أسس الثقافة المرورية، خصوصًا في ظل وقوع المدرسة على شارع رئيسي يشكّل تحديًا يوميًا لسلامة الطلبة.
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