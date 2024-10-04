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حرس الحدود يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بطائرات مسيرة

من المصدر
من المصدر
الجمعة، 04-10-2024 04:15 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الجمعة، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، 3 محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرات مسيرة (درون).اضافة اعلان


وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولات التهريب بواسطة الطائرات المسيرة للحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولة المسيرات داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
 
gnews

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