الخميس 2025-03-27 04:22 م
 

حركة تجارية نشطة تشهدها أسواق مادبا

مادبا
مادبا
 
الخميس، 27-03-2025 02:58 م

الوكيل الإخباري-    تشهد أسواق مادبا حركة تجارية نشطة قبيل عيد الفطر المبارك، وسط ازدحامات مرورية تشهدها شوارع المدينة.

اضافة اعلان


وقال نائب محافظ مادبا، محمد أبو تايه، إن المحافظة اعتمدت خطة أمنية شاملة لضمان انسيابية حركة السير، تتضمن إغلاق بعض الشوارع وتكثيف التواجد الأمني في الأسواق، مؤكدا أن الازدحامات المرورية في هذه الفترة طبيعية، خاصة في الأيام التي تسبق حلول عيد الفطر المبارك.


وأشار إلى أن فرق السلامة العامة، من خلال لجنة السلامة العامة، تكثف مراقبتها للأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار، خاصة في أسواق الملابس، كما تم تكثيف فرق الرقابة على المواد الغذائية وصلاحيتها، خصوصا في محال الحلويات والمخابز، حيث تستمر عمليات التفتيش بشكل مكثف حتى رابع أيام العيد.


من جانبه، أكد رئيس بلدية مادبا، عارف الرواجيح، أن البلدية وضعت خطة متكاملة للحفاظ على النظافة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأيام العيد، حيث تم زيادة عدد آليات النظافة التي تعمل من الساعة 9 مساء وحتى 7 صباحا.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية توضيح حول طلبات التوظيف بالدوائر الحكومية

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 13.19 مليار دينار قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" العام الماضي

وزارة الخارجية

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

نقابة الصحفيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تدعو أعضاء الهيئة العامة لتسديد الاشتراكات

ح

منوعات حلول بسيطة لإبعاد النحل عن نوافذك في الصيف

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة "خيرات الدار" لتسويق المنتجات المنزلية نيسان المقبل

تخريج دورة الهندسة المتقدمة للضباط رقم 54 بمدرسة سلاح الهندسة الملكي

أخبار محلية تخريج دورة الهندسة المتقدمة للضباط رقم 54 بمدرسة سلاح الهندسة الملكي

محافظة البلقاء - أرشيفية

أخبار محلية محافظ البلقاء ورئيس بلدية السلط يتفقدان متنزه زي السياحي



 
 





الأكثر مشاهدة