حركة تجارية نشطة تشهدها أسواق مادبا

وقال نائب محافظ مادبا، محمد أبو تايه، إن المحافظة اعتمدت خطة أمنية شاملة لضمان انسيابية حركة السير، تتضمن إغلاق بعض الشوارع وتكثيف التواجد الأمني في الأسواق، مؤكدا أن الازدحامات المرورية في هذه الفترة طبيعية، خاصة في الأيام التي تسبق حلول عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أن فرق السلامة العامة، من خلال لجنة السلامة العامة، تكثف مراقبتها للأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار، خاصة في أسواق الملابس، كما تم تكثيف فرق الرقابة على المواد الغذائية وصلاحيتها، خصوصا في محال الحلويات والمخابز، حيث تستمر عمليات التفتيش بشكل مكثف حتى رابع أيام العيد.
من جانبه، أكد رئيس بلدية مادبا، عارف الرواجيح، أن البلدية وضعت خطة متكاملة للحفاظ على النظافة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأيام العيد، حيث تم زيادة عدد آليات النظافة التي تعمل من الساعة 9 مساء وحتى 7 صباحا.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
نقابة الصحفيين تدعو أعضاء الهيئة العامة لتسديد الاشتراكات
-
إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة "خيرات الدار" لتسويق المنتجات المنزلية نيسان المقبل
-
تخريج دورة الهندسة المتقدمة للضباط رقم 54 بمدرسة سلاح الهندسة الملكي
-
محافظ البلقاء ورئيس بلدية السلط يتفقدان متنزه زي السياحي
-
محاضرة في جامعة آل البيت حول هلال شوال
-
افتتاح الحديقة المرورية بمدرسة سما السرحان الثانوية للبنات
-
الأردن.. غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء "الكروكات"