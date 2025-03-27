حركة تجارية نشطة تشهدها أسواق مادبا

الوكيل الإخباري- تشهد أسواق مادبا حركة تجارية نشطة قبيل عيد الفطر المبارك، وسط ازدحامات مرورية تشهدها شوارع المدينة.

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وقال نائب محافظ مادبا، محمد أبو تايه، إن المحافظة اعتمدت خطة أمنية شاملة لضمان انسيابية حركة السير، تتضمن إغلاق بعض الشوارع وتكثيف التواجد الأمني في الأسواق، مؤكدا أن الازدحامات المرورية في هذه الفترة طبيعية، خاصة في الأيام التي تسبق حلول عيد الفطر المبارك.



وأشار إلى أن فرق السلامة العامة، من خلال لجنة السلامة العامة، تكثف مراقبتها للأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار، خاصة في أسواق الملابس، كما تم تكثيف فرق الرقابة على المواد الغذائية وصلاحيتها، خصوصا في محال الحلويات والمخابز، حيث تستمر عمليات التفتيش بشكل مكثف حتى رابع أيام العيد.