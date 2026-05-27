الأربعاء 2026-05-27 12:38 ص

حركة تسوق نشطة وإقبال لافت في أسواق إربد تزامنًا مع وقفة العيد

الأربعاء، 27-05-2026 12:05 ص

الوكيل الإخباري-    شهدت أسواق مدينة إربد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا في وتيرة التسوق بالتزامن مع وقفة عيد الأضحى المبارك، وسط زيادة إقبال المواطنين على شراء مستلزمات العيد من المواد التموينية والألبسة والحلويات ، استعداداً لاستقبال العيد.

وشهدت الأسواق التجارية في وسط المدينة والشوارع الرئيسية والمجمعات التجارية حركة نشطة مقارنة بالأيام الماضية، خاصة خلال ساعات المساء، في وقت عبّر فيه مواطنون عن أملهم بأن تسهم المناسبة التي تزامنت مع عيد الاستقلال في إدخال أجواء الفرح .


وقال تجار ومواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحركة الشرائية تحسنت مع حلول وقفة العيد، مشيرين إلى أن الإقبال تركز على شراء الاحتياجات الأساسية ومستلزمات العيد، إلى جانب الاستفادة من العروض والتنزيلات التي طرحتها العديد من المحال التجارية للملابس والأحذية.

 
 


