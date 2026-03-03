حركة طبيعية في محيط السفارة الأميركية في عمّان

كما جرى توجيه رسالة توعوية من قبل مديرية الأمن العام إلى القاطنين في محيط السفارة الأميركية في عمّان، دعت فيها إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، وتجنب السير في محيط السفارة أو الوقوف لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.
ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد في المنطقة، حيث تشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، فيما ترد طهران بضرب أهداف داخل إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
