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حريق داخل شقة سكنية في اربد وانقاذ محاصرين

الدفاع المدني 4
الأربعاء، 24-07-2024 02:04 م

 

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني غرب إربد استجابت لبلاغ يفيد بوجود حريق داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة الرابية بمحافظة إربد .

وبين أن سرعة الاستجابة والجاهزية العالية في الوصول لموقع الحريق بوقت قياسي لم يتجاوز الخمسة دقائق مكنت الفرق المختصة من إنقاذ ثلاثة أشخاص حاصرتهم النيران والادخنة داخل شقتهم، وإخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، ومنع انتشاره للشقق المجاورة.

واضاف أن طواقم الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق.

 

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