حزنا على أبيه.. أردني يفارق الحياة بعد أيام على رحيله

وقال مقرب لـ "الوكيل الاخباري " ان خلدون انتقل الى رحمة الله تعالى بسكتة قلبية حزنا على والده ودفن في اربد يوم أمس ، بعد دفن والده بأيام .
واضاف ان والده الحاج محمد عبدالقادر ملكاوي انتقل الى رحمة الله الخميس ، اثر سكتة قلبية وتمت الصلاة عليه ودفنه في مسقط راسه بلدة ملكا - اربد الجمعة الماضية .
واكد بأنه عرف عنهما حسن السلوك وحسن الجوار وطيب الأثر ، وعُرف عن الوالد ببلدته بحب الخير واصلاح ذات البين .
رحمهما الله والهم ذويهما الصبر والسلوان
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