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حزنا على أبيه.. أردني يفارق الحياة بعد أيام على رحيله

الحاج محمد عبدالقادر الملكاوي ، وابنه خلدون الملكاوي رحمهما الله
الحاج محمد عبدالقادر الملكاوي ، وابنه خلدون الملكاوي رحمهما الله
الأربعاء، 01-01-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي-  انتقل الى رحمة الله تعالى خلدون محمد عبدالقادر  ملكاوي بعد  ايام من دفن والده في اربد .

وقال مقرب لـ "الوكيل الاخباري " ان خلدون انتقل الى رحمة الله تعالى  بسكتة قلبية حزنا على والده  ودفن في اربد يوم أمس   ، بعد دفن والده بأيام   .

واضاف ان والده الحاج محمد عبدالقادر ملكاوي انتقل الى رحمة الله الخميس ، اثر سكتة قلبية وتمت الصلاة عليه ودفنه في مسقط راسه بلدة ملكا - اربد الجمعة الماضية .

واكد بأنه عرف عنهما حسن السلوك وحسن الجوار  وطيب الأثر ، وعُرف عن الوالد ببلدته بحب الخير واصلاح ذات البين .

رحمهما الله والهم ذويهما الصبر والسلوان

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