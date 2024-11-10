حزن في السلط بعد وفاة أحمد الزعبي بحادث سير في أمريكا

وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن دفن جثمان المرحوم سيكون في ولاية تكساس ، فيما سيتم إقامة صلاة الغائب على روح المرحوم عصر اليوم في مضافة الخليفات بالسلط .
وتقبل التعازي اليوم الأحد 10/11/2024 في مضافة الخليفات للرجال ، وللنساء في منزل أخيه وشقيقه أبو جودت ، علماً بأن التعازي ستقبل ليوم واحد فقط .
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