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حزن في السلط بعد وفاة أحمد الزعبي بحادث سير في أمريكا

الفقيد أحمد الزعبي
الفقيد أحمد الزعبي
الأحد، 10-11-2024 08:51 ص
الوكيل الإخباري-  انتقل الى رحمة الله الفاضل أحمد عواد الرضوان الزعبي بعد تعرضه لحادث سير مؤسف في الولايات المتحدة الأمريكية .اضافة اعلان


وبحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن دفن جثمان المرحوم سيكون في ولاية تكساس ، فيما سيتم إقامة صلاة الغائب على روح المرحوم عصر اليوم في مضافة الخليفات بالسلط .

وتقبل التعازي اليوم الأحد 10/11/2024 في مضافة الخليفات للرجال ، وللنساء في منزل أخيه وشقيقه أبو جودت ، علماً بأن التعازي ستقبل ليوم واحد فقط .


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