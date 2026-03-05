حزن في المملكة بعد وفاة شاب أردني في روسيا بحادث مؤسف

وتداول عدد كبير من المواطنين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، معبرين عن حزنهم العميق وتعازيهم الحارة لذويه وأصدقائه، مستذكرين أخلاق الفقيد وسيرته الطيبة بين معارفه.
وبحسب ما نشر أقارب الشاب ، فإن التعازي تقبل في مضافة عشيرة بني عبدالمحسن الجراح لمدة ثلاثة أيام بعد صلاة المغرب.
وتضرع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
