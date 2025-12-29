حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الأستاذ أحمد الدسيت

ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" ان الدسيت كان معلم لغة عربية، وقد توفي وفاة طبيعية، ويُقام العزاء في منزله.
ونعى رواد مواقع التواصل الفقيد "أبو فادي"، معربين عن حزنهم العميق، ومشيدين بطيب أخلاقه مؤكدين أنه ترك أثرًا لا يُنسى في قلوب من عرفوه.
