حزن يعقب وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الدماني بحادث سير

01:05 م

الوكيل الإخباري- سادت حالة من الحزن والأسى على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وفاة فخر عودة سحيمان الدماني، مدعي عام محكمة بلدية الجفر، صباح اليوم، إثر حادث سير مؤسف وقع على طريق الحسينية – الجفر أثناء توجهها إلى عملها.





وعبّر ناشطون وأصدقاء وزملاء الفقيدة عن بالغ حزنهم وصدمتهم لوفاتها، مستذكرين مناقبها وسيرتها المهنية، وما عُرفت به من التزام وإخلاص في أداء واجبها القضائي، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.





