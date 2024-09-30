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حزن يعم الوسط الرياضي الأردني بعد وفاة اللاعب مراد الرداد

اللاعب مراد الرداد
اللاعب مراد الرداد
الإثنين، 30-09-2024 09:13 ص

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة لاعب نادي حرتا الرياضي الشاب مراد رداد حسن الرداد في إربد.


ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" فإن مراد الرداد (26 عاما ) توفي اثر نوبة قلبية حادة أثناء مشاركته في مباراة.

ونعت  أسرة نادي حرتا  لاعب الفريق الاول للنادي الشاب "مراد الرداد" فيما اعلن نادي خرجا الرياضي عن ايقاف جميع الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في مرافق النادي لمدة ثلاثة ايام اجلالا واكراما للمرحوم الشاب الرداد.

وأعلن ذوو الشاب انه صلاة الجنازة ستقام على روحه في مسجد الرحمة في خرجا -الحي الشرقي- وذلك بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين وتقبل التعازي في ديوان آل عفان في قرية خرجا من الساعة 4 عصرا الى الساعة 10 مساء .

وتفاعل الوسط الرياضي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة الشاب ، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته

 
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