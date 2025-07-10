حسّان: أمام العقبة مشاريع استراتيجية تتطلب جهودا مضاعفة لدعمها وتنفيذها

وقال إن التفكير في العقبة يجب أن ينطلق من كونها نموذجاً متطوراً لأردن المستقبل، وأن نطبق فيها جميع التقنيات والأنظمة والتجارب العالمية الناجحة وبأعلى مستوى، لتكون نماذج تعمَّم على مستوى المملكة.
وأشار حسّان إلى أن المواطن هو الأولوية في العقبة دائما، سواء أكان من سكّانها أو من مختلف مناطق المملكة، ويجب أن تكون الخدمات المقدّمة في العقبة على مستوى الاقتصاد الذي يشهد نمّواً وتوسعًا؛ فمع نمو الاقتصاد، لا بد أن تتطور الخدمات بالمستوى ذاته.
ودعا إلى توفير الخدمات بكفاءة عالية وبشكل مستدام في الشاطئ العام في العقبة سواء لسكان المدينة أو لزوارها من الأردنيين والأجانب؛ بما يُجسّد صورة العقبة الحضارية.
وأضاف "لا بدَّ من إيلاء وادي رم اهتماماً كبيراً وجدياً يعكس قيمته السياحية، ويجب أن يكون ذلك ضمن أولويات السُّلطة".
رئيس الوزراء أكد أنه ستنطلق من العقبة مشاريع استراتيجيَّة كُبرى كالناقل الوطني للمياه وسكَّة الحديد بين العقبة ومناطق التَّعدين، إلى جانب مشاريع كبرى في الموانئ وقطاع اللوجستيات، ولا بدَّ من دعم تنفيذها لما لها من أهمية كبيرة على الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أن حجم العمل المتوقع في العقبة كبير، فهناك إمكانات كبيرة، ويجب أن نعمل بتشاركية وجديَّة، خلال الفترة المقبلة حتى لا نضيع الفرصة.
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