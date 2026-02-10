حسان: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك

وأضاف حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الكرك، أن تطوير قلعة الكرك جزء من مشروع أشمل وجه جلالة الملك بإنجازه بالتعاون مع المبادرات الملكية في الدِّيوان الملكي الهاشمي ضمن مشروع خطة إحياء مدينة الكرك.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن تأهيل وصيانة قلعة الكرك، ومنطقة وسط المدينة، وتطوير وادي بن حماد، وموقع البركة، وبوابة الكرك، وسيكون هناك محطة انطلاق للتلفريك ليصل إلى موقع البانوراما، بالإضافة إلى الحفاظ على البيوت التراثية وغيرها من مشاريع وبقيمة إجمالية تصل لحوالي 10 ملايين دينار، وسيكون لها أثر كبير ومهمّ على السياحة والاقتصاد في المحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشاريع سيكون لها أثر كبير ومهمّ على السياحة والاقتصاد في المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي
-
بالتزامن مع شهر رمضان.. اعلان صادر عن البنك المركزي
-
شتاء الأردن مختبر بصري ينطق بلوحة فنية لظواهر طبيعية ساحرة
-
القبول الموحد يعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية للدورة التكميلية
-
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين
-
رئيس الوزراء يعلن سداد متأخرات مالية بقيمة 100 مليون دينار للجامعات
-
السفير الألماني يثمّن جهود أمانة عمان في تحسين جودة الحياة والخدمات للمواطنين
-
الفناطسة: العدالة الاجتماعية أساس أي خطة للانتقال الطاقي المستدام