حسان: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء، جعفر حسان، الثلاثاء، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك، مشيراً إلى أن من أهم أولويات وزارة السياحة خلال الأشهر المقبلة الانتهاء من الدراسات وإعادة ترميم السور المتضرر.

وأضاف حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الكرك، أن تطوير قلعة الكرك جزء من مشروع أشمل وجه جلالة الملك بإنجازه بالتعاون مع المبادرات الملكية في الدِّيوان الملكي الهاشمي ضمن مشروع خطة إحياء مدينة الكرك.



وأشار إلى أن المشروع يتضمن تأهيل وصيانة قلعة الكرك، ومنطقة وسط المدينة، وتطوير وادي بن حماد، وموقع البركة، وبوابة الكرك، وسيكون هناك محطة انطلاق للتلفريك ليصل إلى موقع البانوراما، بالإضافة إلى الحفاظ على البيوت التراثية وغيرها من مشاريع وبقيمة إجمالية تصل لحوالي 10 ملايين دينار، وسيكون لها أثر كبير ومهمّ على السياحة والاقتصاد في المحافظة.