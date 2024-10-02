 
الأربعاء 2024-10-02 11:31 ص
 

حسان بالمفرق.. تفقد مركزا صحي رحاب وأوعز بدعم مدرسة في بلعما

حسان خلال تفقده المدرسة | من المصدر
حسان خلال تفقده المدرسة | من المصدر
الأربعاء، 02-10-2024 09:44 ص

الوكيل الإخباري-  تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان صباح اليوم الأربعاء، مدرسة الفيصلية الأساسية في بلعما بمحافظة المفرق، التي بُنيت بتبرع من أهالي المنطقة.

اضافة اعلان

 

حسان أشاد بجهودهم النبيلة التي تشكل نموذجاً وطنيَّاً في المسؤولية المجتمعية، ويوعز بتقديم الدعم لتوسعتها وتحسين مرافقها والنهوض بواقعها.

 

كما تفقد حسان المركز الصحي الشامل في منطقة رحاب بالمفرق، والتقى المواطنين الذين أشادوا بمستوى التجهيزات التي يقدمها المركز، ويستمع من القائمين عليه عن حاجاته من الكوادر خصوصاً التمريضية.


 
gnews

أحدث الأخبار

أثر الغارة على لبنان

عربي ودولي غارة إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية

تعبيرية

منوعات توهج شمسي عالمي "شديد" دام 39 دقيقة

قوات عسكرية روسية

عربي ودولي الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية

علم مصر

عربي ودولي مطار القاهرة يعلن حالة الاستعداد القصوى ​

من المصدر

عربي ودولي ما قصة الصواريخ الفرط صوتية التي استخدمتها إيران ليلة الأربعاء؟

شعار ستاندرد آند بورز

أسواق ومال "ستاندرد آند بورز" توجه صفعة اقتصادية لإسرائيل

جانب من الاعتداءات

أخبار محلية ضبط اعتداءات ضخمة على المياه في وادي السير

صاروخ إيراني في السماء

عربي ودولي بالفيديو .. لحظة إعطاء قائد “الحرس الثوري” الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل



 


الأكثر مشاهدة