حسان بالمفرق.. تفقد مركزا صحي رحاب وأوعز بدعم مدرسة في بلعما

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان صباح اليوم الأربعاء، مدرسة الفيصلية الأساسية في بلعما بمحافظة المفرق، التي بُنيت بتبرع من أهالي المنطقة.

اضافة اعلان

حسان أشاد بجهودهم النبيلة التي تشكل نموذجاً وطنيَّاً في المسؤولية المجتمعية، ويوعز بتقديم الدعم لتوسعتها وتحسين مرافقها والنهوض بواقعها.

كما تفقد حسان المركز الصحي الشامل في منطقة رحاب بالمفرق، والتقى المواطنين الذين أشادوا بمستوى التجهيزات التي يقدمها المركز، ويستمع من القائمين عليه عن حاجاته من الكوادر خصوصاً التمريضية.