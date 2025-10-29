الأربعاء 2025-10-29 01:30 م
 

حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير

مدخل مستشفيات البشير في العاصمة عمّان
مدخل مستشفيات البشير في العاصمة عمّان
 
الأربعاء، 29-10-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الحكومة ستقوم بتنفيذ عدَّة مشاريع لتوسعة مستشفيات رئيسة في عمَّان، وفي مقدِّمتها مستشفى البشير الذي سيتمّ تطوير أقسامه بقيمة تُقارب 45 مليون دينار.اضافة اعلان


ولفت حسان خلال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء في محافظة العاصمة، استحداث مبنى للعيادات الخارجيَّة على جزء من أرض الجمرك القديمة في لواء القويسمة خلال الأعوام 2025 – 2028 التي سيتمّ تخصيص الجزء الأكبر منها كمنطقة خدمات صحيَّة وطبيَّة، وسيكون لها أثر مهم لتنمية المنطقة المحيطة وخدماتها في جنوب عمان.
 
 
