حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير

12:39 م

قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الحكومة ستقوم بتنفيذ عدَّة مشاريع لتوسعة مستشفيات رئيسة في عمَّان، وفي مقدِّمتها مستشفى البشير الذي سيتمّ تطوير أقسامه بقيمة تُقارب 45 مليون دينار.





ولفت حسان خلال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء في محافظة العاصمة، استحداث مبنى للعيادات الخارجيَّة على جزء من أرض الجمرك القديمة في لواء القويسمة خلال الأعوام 2025 – 2028 التي سيتمّ تخصيص الجزء الأكبر منها كمنطقة خدمات صحيَّة وطبيَّة، وسيكون لها أثر مهم لتنمية المنطقة المحيطة وخدماتها في جنوب عمان.