وأضاف "نحتفل بـ79 عاما واجه الأردن خلالها الفوضى والحروب المحيطة بنا بالسياسة والحنكة والاعتدال".
وتابع حسان: " رؤية التحديث ليست خيارًا بل جوهر ومستقبل الأردن".
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