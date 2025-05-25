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حسان: رؤية التحديث ليست خيارًا بل جوهر ومستقبل الأردن

رئيس الوزراء جعفر حسان
رئيس الوزراء جعفر حسان
 
الأحد، 25-05-2025 08:09 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الأردنيين يحتفلون بعيد الاستقلال والعيون ترنو لمستقبل تتعزز فيه المنجزات.اضافة اعلان


وأضاف "نحتفل بـ79 عاما واجه الأردن خلالها الفوضى والحروب المحيطة بنا بالسياسة والحنكة والاعتدال".

وتابع حسان: " رؤية التحديث ليست خيارًا بل جوهر ومستقبل الأردن".
 
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