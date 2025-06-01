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حسان: زيادة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأحد، 01-06-2025 11:19 ص
الوكيل الإخباري-    كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن نية الحكومة النظر في زيادة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات، وزيادة المستفيدين من المنح والقروض لأبناء المعلمين اعتباراً من شهر أيلول المقبل.اضافة اعلان


وأكد أن الحكومة ستزيد نسبة المعلمين في بعثات الحج الأردنية وشمول الزوج أو الزوجة فيها.
 
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