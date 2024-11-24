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حسان لمصابي حادثة الرابية: نحن معكم وأنتم فخرنا وعزنا

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أرشيفية
الأحد، 24-11-2024 11:52 ص

الوكيل الإخباري- عاد رئيس الوزراء جعفر حسان يرافقه وزير الداخلية مازن الفراية ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، الاحد، المصابين من رجال الأمن العام بحادث إطلاق النار فجر اليوم الأحد.

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وقال رئيس الوزراء لمصابي حادثة الرابية، "نحن معكم وأنتم فخرنا وعزنا"، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وكانت أعلنت مديرية الأمن العام، فجر الأحد، أنها تعاملت مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه دورية أمنية عاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.

 

وقالت إنّ شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

 

وبينت أنه جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني.


وأشارت مديرية الأمن العام إلى أنه أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات.

 
gnews

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