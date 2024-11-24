حسان لمصابي حادثة الرابية: نحن معكم وأنتم فخرنا وعزنا

وأشارت مديرية الأمن العام إلى أنه أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات.
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