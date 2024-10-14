حسّان لميقاتي: الأردن يقف إلى جانب لبنان ويدعم أمنه وسيادته واستقراره

وبحث حسان مع ميقاتي تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وتطوُرات الأوضاع والتَّصعيد الخطير في المنطقة.
وأكَّد حسّان خلال اللقاء أن الأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يقف إلى جانب لبنان الشقيق ويدعم أمنه وسيادته واستقراره، ويرفض بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه، ويؤكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الرقم 1701.
وأشاد ميقاتي بمواقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا تجاه لبنان، في ظلِّ ما يشهده من عدوان إسرائيلي.
وحضر اللِّقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين أيمن الصَّفدي والسَّفير اللُّبناني في عمَّان يوسف رجي.
وجرت للضَّيف مراسم استقبال رسميَّة لدى وصوله إلى دار رئاسة الوزراء.
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