 
الإثنين 2024-10-14 02:24 م
 

حسّان لميقاتي: الأردن يقف إلى جانب لبنان ويدعم أمنه وسيادته واستقراره

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الإثنين، 14-10-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الاثنين، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللُبناني نجيب ميقاتي، الذي يزور الأردن في زيارة رسمية.

اضافة اعلان


وبحث حسان مع ميقاتي تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان وتطوُرات الأوضاع والتَّصعيد الخطير في المنطقة.


وأكَّد حسّان خلال اللقاء أن الأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يقف إلى جانب لبنان الشقيق ويدعم أمنه وسيادته واستقراره، ويرفض بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه، ويؤكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الرقم 1701.


وأشاد ميقاتي بمواقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا تجاه لبنان، في ظلِّ ما يشهده من عدوان إسرائيلي.


وحضر اللِّقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين أيمن الصَّفدي والسَّفير اللُّبناني في عمَّان يوسف رجي.


وجرت للضَّيف مراسم استقبال رسميَّة لدى وصوله إلى دار رئاسة الوزراء.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات بوابة غامضة وملعقة عائمة!.. 6 من أغرب الاكتشافات على سطح المريخ

شركة الكهرباء الوطنية

أخبار محلية "الكهرباء الوطنية" تعقد دورة تدريبية لمتدربين من "الطاقة الفلسطينية"

قصف الاحتلال على الأراضي اللبنانية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يدعو سكان النبطية و25 بلدة وقرية إلى إخلائها

الفتى الشهيد ريان إبراهيم السيد (17 عاما)

فلسطين الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: شهيد و4 إصابات واستهداف صحفيين

تعبيرية

اقتصاد محلي سعر ليرة الذهب في الأردن الاثنين

تعبيرية

تكنولوجيا نصائح مثالية لمواجهة مخاطر المعاملات المصرفية عبر الإنترنت

مشاريع الحصاد المائي في مساجد اربد والمفرق

أخبار محلية زيارة ميدانية لمشاريع الحصاد المائي في مساجد اربد والمفرق

الاحتلال يقصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

ترند خيام النازحين تعتلي منصات التواصل .. جثامين الشهداء تفحمت وهم على قيد الحياة



 


الأكثر مشاهدة