حسان مندوبا عن الملك خلال القمة العربية: الناجون من أهل غزة يعانون الجوع والعطش

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء جعفر حسان، السبت، إن الناجين من أهل غزة يعانون من الجوع والعطش والمرض والتدمير الذي طال المدارس والملاجئ والمخيمات والمستشفيات وما تبقى من المساكن.

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وأضاف خلال كلمته مندوبا عن الملك، في القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد أن الأردن سيبقى عونا وسندا لإشقائه العرب.



وقال حسان: "همنا الأول اليوم هو إيقاف الحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات".



وأضاف رئيس الوزراء أن مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها أساسها هو حل شامل للقضية الفلسطينية.



وعبر عن دعم الأردن للجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة.



ولفت إلى أن ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه عنوان المرحلة.



وشدد حسان على دعم الأردن لسوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها وعودة أبنائها المهجرين وإعادة إعمارها.