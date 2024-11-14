حسان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق

07:13 م

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الوكيل الإخباري- تلقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. اضافة اعلان





وقال مكتب السوداني في بيان له إنّه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع حسان وقد تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة عموم الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، ومخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها".



وأعرب السوداني عن تمنياته للحكومة الأردنية برئاسة حسّان بالنجاح والأداء المتميز، مؤكدا، أن العراق يستضيف اليوم المنتخب الأردني الشقيق ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وهي فرصة لتعزيز التواصل بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.