 
الخميس 2024-11-14 07:54 م
 

حسان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق

جعفر حسان
جعفر حسان
الخميس، 14-11-2024 07:13 م
الوكيل الإخباري-    تلقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.اضافة اعلان


وقال مكتب السوداني في بيان له إنّه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع حسان وقد تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة عموم الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، ومخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها".

وأعرب السوداني عن تمنياته للحكومة الأردنية برئاسة حسّان بالنجاح والأداء المتميز، مؤكدا، أن العراق يستضيف اليوم المنتخب الأردني الشقيق ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وهي فرصة لتعزيز التواصل بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية وداع بعثة العمرة العسكرية 20

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله: قصفنا قوات إسرائيلية قرب بلدة الخيام

السفير البطاينة

أخبار محلية السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الأوروبي

جعفر حسان

أخبار محلية حسان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء العراق

ارشيفية

عربي ودولي أكسيوس: محادثات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان كانت جيدة

الملك والرئيس الإماراتي

أخبار محلية الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان

العيسوي يعزي العدوان وعلاوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي العدوان وعلاوي

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي الاحتلال يأمر سكان مبان في الضاحية الجنوبية بالإخلاء



 


الأكثر مشاهدة