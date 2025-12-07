حسان يزور المعرض الدائم للمنتجات الزراعية في إربد

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء جعفر حسَّان يرافقه رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة/ رئيس مجلس إعمار إربد، المعرض الدائم للمنتجات الزراعيَّة والريفيَّة في محافظة إربد.

