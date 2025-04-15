حسان يلتقي عددا من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية

الوكيل الإخباري- يلتقي رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، عدداً من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية في واشنطن.

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وسيجتمع رئيس الوزراء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ومسؤول الموازنة في البيت الأبيض راسل فوت ومستشار الأمن القومي مايكل والتز.



كما عقد رئيس الوزراء لقاءين منفصلين مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا أمس الاثنين، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا صباح اليوم الثلاثاء؛ حيث عرض الجهود المبذولة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والإجراءات المالية والاقتصادية المتخذة للحفاظ على منعة الاقتصاد الأردني وزيادة معدلات النمو وتوفير الفرص الاقتصادية.



وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الاستراتيجية والدعم الذي يقدمه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للجهود التنموية التي تنفذها المملكة.