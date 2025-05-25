حضور كبير في السلط للاحتفال بعيد الاستقلال

وقال مدير شباب البلقاء أحمد الحديدي، إن عيد الاستقلال هو محطة تاريخية ومصدر اعتزاز للأجيال، رافعًا أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
واشتمل الحفل، على مسابقات وفقرات "DJ" وعروض أطفال وعروض فلكلورية لفرقة كفر جايز وعروض مسرحية وفقرة غنائية للمطرب مجدي خوري، بالإضافة إلى بازار بيع منتجات محلية وعرض حرف يدوية وتوزيع هدايا على الأطفال وعروض ألعاب نارية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يرعى الحفل الرسمي لعيد الاستقلال الـ79 في قصر الحسينية
-
بطريرك القدس يهنئ الملك بعيد الاستقلال
-
وزير الداخلية يستجيب لمطالب النواب ويقرر السماح بالسفر إلى سوريا دون موافقة مسبقة
-
نقابة الصحفيين تطلق هويتها البصرية الجديدة ومنصاتها الرقمية المحدثة
-
بلديات محافظة إربد وألويتها تتزين احتفاءً بعيد الاستقلال الـ79
-
مستشفى المقاصد الخيرية يحتفل بعيد الاستقلال الـ79
-
البرلمان العربي يهنئ الأردن بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال
-
المستشفى الميداني الأردني/ 82 ينفذ حملة تبرع بالدم في غزة احتفاءً بعيد استقلال المملكة ال79