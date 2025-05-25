حضور كبير في السلط للاحتفال بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- شهد مجمع الأمير الحسين بن عبد الله في محافظة البلقاء، اليوم الأحد، حضورًا جماهيريًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بعيد استقلال المملكة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

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وقال مدير شباب البلقاء أحمد الحديدي، إن عيد الاستقلال هو محطة تاريخية ومصدر اعتزاز للأجيال، رافعًا أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.