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حضور كبير في السلط للاحتفال بعيد الاستقلال

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
 
الأحد، 25-05-2025 07:50 م

الوكيل الإخباري-   شهد مجمع الأمير الحسين بن عبد الله في محافظة البلقاء، اليوم الأحد، حضورًا جماهيريًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بعيد استقلال المملكة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

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وقال مدير شباب البلقاء أحمد الحديدي، إن عيد الاستقلال هو محطة تاريخية ومصدر اعتزاز للأجيال، رافعًا أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.


واشتمل الحفل، على مسابقات وفقرات "DJ" وعروض أطفال وعروض فلكلورية لفرقة كفر جايز وعروض مسرحية وفقرة غنائية للمطرب مجدي خوري، بالإضافة إلى بازار بيع منتجات محلية وعرض حرف يدوية وتوزيع هدايا على الأطفال وعروض ألعاب نارية.

 
gnews

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