الإثنين 2026-04-27 01:19 م

حظر النشر في قضية قاتل أطفاله الثلاثة في الكرك

الوكيل الإخباري- عممت هيئة الإعلام وفق قرار مدعي عام محكمة الجنايات بحظر النشر في القضية رقم (2026/546)، والمتعلقة بجريمة مقتل ثلاثة أطفال في محافظة الكرك.اضافة اعلان


وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن الجهة القضائية، فإن قرار حظر النشر يشمل منع تداول أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو أو تفاصيل تتعلق بالقضية، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية.

وأكد القرار، الموجه إلى وسائل الإعلام كافة، ضرورة الالتزام التام بحظر النشر في القضية، حفاظًا على سرية التحقيق وسلامة الإجراءات القضائية، وبما ينسجم مع القوانين المعمول بها في مثل هذه القضايا.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 