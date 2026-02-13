الجمعة 2026-02-13 11:55 ص

"حكيم" يستكمل حوسبة ما يزيد على 570 منشأة صحية خلال 2026

حكيم
حكيم
 
الجمعة، 13-02-2026 09:01 ص
الوكيل الإخباري-   بلغ عدد المنشآت الصحية الحكومية المطبقة لنظام "حكيم" الطبي 453 منشأة، في خطوة تؤكد تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي الأردني، وتعزز تكامل الرعاية الطبية وجودتها على المستوى الوطني.اضافة اعلان


وبحسب شركة "حكيم" فإنه سيجري استكمال حوسبة ما يزيد على 570 منشأة صحية بحلول 2026.

ووفق الشركة، شمل التوسع الجديد 51 مستشفى حكوميا، و127 مركزا صحيا شاملا، و260 مركزا صحيا أوليا، إضافة إلى 15 مركزا صحيا متخصصا، بما يغطي شريحة واسعة من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق، ويؤسس لمرحلة متقدمة من الأتمتة الصحية القائمة على توحيد السجلات الطبية إلكترونيا وربطها ضمن منظومة وطنية متكاملة.

وأكدت الشركة أن العمل جارٍ لاستكمال حوسبة جميع المنشآت الصحية الحكومية بحلول نهاية عام 2026، بما يشمل 116 منشأة تابعة لوزارة الصحة و10 منشآت تابعة للخدمات الطبية الملكية، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المطبقة للنظام إلى أكثر من 570 منشأة صحية على مستوى المملكة، ما يشكل محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي الصحي.

برنامج حكيم

ويعتبر برنامج حكيم وهو أحد برامج شركة الحوسبة الصحية المبادرة الوطنية الأولى لحوسبة القطاع الصحي في الأردن، والذي تم إطلاقه في نهاية عام 2009 تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

كرفانات في بؤرة "حومش" الاستيطانية في الضفة الغربية

فلسطين تسهيلات إسرائيلية لشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة لتقويض حل الدولتين

فضل شاكر

فن ومشاهير تطورات لافتة في محاكمة فضل شاكر

هذه الفنانة الأعلى أجرا في قائمة ضيوف برنامج رامز جلال

فن ومشاهير هذه الفنانة الأعلى أجرا في قائمة ضيوف برنامج رامز جلال

إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية يوقع قتيلين وجريحا

عربي ودولي الولايات المتحدة.. إطلاق نار في جامعة كارولاينا الجنوبية يوقع قتيلين وجريحا

أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية متتالية

أسواق ومال أسعار النفط عالميا تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية متتالية

الحديد

أسواق ومال انخفاض أسعار الحديد عالميا

مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

أونصات ذهب وفضة

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة



 






الأكثر مشاهدة