"حكيم" يستكمل حوسبة ما يزيد على 570 منشأة صحية خلال 2026

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المنشآت الصحية الحكومية المطبقة لنظام "حكيم" الطبي 453 منشأة، في خطوة تؤكد تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي الأردني، وتعزز تكامل الرعاية الطبية وجودتها على المستوى الوطني.





وبحسب شركة "حكيم" فإنه سيجري استكمال حوسبة ما يزيد على 570 منشأة صحية بحلول 2026.



ووفق الشركة، شمل التوسع الجديد 51 مستشفى حكوميا، و127 مركزا صحيا شاملا، و260 مركزا صحيا أوليا، إضافة إلى 15 مركزا صحيا متخصصا، بما يغطي شريحة واسعة من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق، ويؤسس لمرحلة متقدمة من الأتمتة الصحية القائمة على توحيد السجلات الطبية إلكترونيا وربطها ضمن منظومة وطنية متكاملة.



وأكدت الشركة أن العمل جارٍ لاستكمال حوسبة جميع المنشآت الصحية الحكومية بحلول نهاية عام 2026، بما يشمل 116 منشأة تابعة لوزارة الصحة و10 منشآت تابعة للخدمات الطبية الملكية، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المطبقة للنظام إلى أكثر من 570 منشأة صحية على مستوى المملكة، ما يشكل محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي الصحي.



برنامج حكيم



ويعتبر برنامج حكيم وهو أحد برامج شركة الحوسبة الصحية المبادرة الوطنية الأولى لحوسبة القطاع الصحي في الأردن، والذي تم إطلاقه في نهاية عام 2009 تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني.

