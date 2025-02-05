حماية المستهلك تحذر من لحوم رائحتها كريهة وغير صالحة للاستخدام البشري

12:56 م

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الوكيل الإخباري- تلقت حماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بشرائهم لحوما حمراء مجمدة تباع على انها لحوما طازجة أو لحوما منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري ذات روائح كريهة والمجمدات المختلفة التي يتم التلاعب في تاريخ انتاج وصلاحيتها. اضافة اعلان





ودعا الدكتور محمد عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة تشديد الرقابة على كافة الأسواق لا سيما وان هذه اللحوم تباع بأسعار مرتفعة بالرغم من أنها غير صالحة للاستخدام في بعض الأحيان لا سيما وان أسعارها الحقيقية تكون اقل من ذلك بكثير في حالة بيعها على أنها لحوما مجمدة.



وأضاف الدكتور عبيدات أنه يتوجب على المواطنين التعاون مع الجهات الرقابية وابلاغهم عن كل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين خاصة وان هذه اللحوم في حالة تلفها تكون خطيرة على صحة وسلامة الانسان.



وشدد الدكتور عبيدات على ضرورة الانتباه عند شراء هذه اللحوم وذلك من خلال الانتباه الى لونها ورائحتها أو عليها عروضا وتباع بأسعار منخفضة وهي غير صالحة للاستخدام البشري أو تكون ذات أوزان كبيرة لا تنضج عن طهيها.