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حملة رش لمكافحة البعوض والحشرات بمناطق إربد

جانب من عمليات الرش
جانب من عمليات الرش




 

الخميس، 01-08-2024 09:21 م

 الوكيل الإخباري - نظمت مديرية صحة إربد بالتعاون مع بلدية إربد الكبرى اليوم الخميس حملة رش لموقع سوق الحلال الواقع شرق المدينة للتخلص من نواقل الأمراض (ذباب، بعوض، الحشرات بأنواعها كافة)؛ لمنع انتشار البعوض الناقل لمرض حمى غرب النيل وحفاظا على الصحة والسلامة العامة.


وقال مدير صحة المحافظة الدكتور شادي بني هاني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تهدف إلى الحد من انتشار الحشرات التي تشكل تهديدا لصحة السكان وتسبب العديد من الأمراض المنقولة.


وأضاف، أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات، حيث يعتبر البعوض والذباب المنزلي من أبرز الناقلين للعديد من الأمراض الأخرى، مثل الملاريا والحمى الصفراء والطفيليات الداخلية.


وأكد، أن الحملة تسعى إلى توفير بيئة صحية أكثر نظافة وسلامة للمجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات؛ للإسهام في تحسين جودة الحياة للمقيمين في المناطق المستهدفة.

gnews

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