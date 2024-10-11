حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة بمناطق حيوية في ايدون

الوكيل الإخباري- نفذت بلدية بني عبيد حملة مشتركة مع مركز أمن بني عبيد لإزالة البسطات غير المرخصة والاعتداءات على الطرق والأرصفة بمنطقة ايدون؛ للحد من ظاهرة البيع العشوائي للبسطات و الباعة المتجولين.

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