حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة بمناطق حيوية في ايدون

وقال رئيس قسم الأسواق ببلدية بني عبيد معاوية الشياب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن الحملة شملت مواقع حيوية في المنطقة كمحيط دوار قاسم الناصر (المستشفى العسكري) ودوار ماجد الخصاونة شمال دوار نايف ابو عبيد، ودوار (اللوازم) ودوار العيادات ودوار مدرسة مريم بن عمران، بالإضافة إلى محيط حدائق الملك عبدالله الثاني.
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك يعقد لقاءات منفصلة على هامش قمة جنوب أوروبا
-
الاردن يدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزاً للجيش اللبناني
-
الأغوار الشمالية: فتح طرق في الأحراج لحمايتها من الحرائق
-
الملك: تبعات خطيرة لتوسع دوائر العنف واستمرار الأعمال العدائية
-
ندوة تعاين علاقات الأردن وفلسطين والجزائر التاريخية ضمن معرض عمان الدولي للكتاب
-
انتشار المقالع غير المرخصة في عجلون يشكل خطرا بيئيا
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام