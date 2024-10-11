 
الجمعة 2024-10-11 08:22 م
 

حملة لإزالة الاعتداءات على الطرق والأرصفة بمناطق حيوية في ايدون

اربد
اربد
الجمعة، 11-10-2024 05:42 م

الوكيل الإخباري-    نفذت بلدية بني عبيد حملة مشتركة مع مركز أمن بني عبيد لإزالة البسطات غير المرخصة والاعتداءات على الطرق والأرصفة بمنطقة ايدون؛ للحد من ظاهرة البيع العشوائي للبسطات و الباعة المتجولين.

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وقال رئيس قسم الأسواق ببلدية بني عبيد معاوية الشياب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن الحملة شملت مواقع حيوية في المنطقة كمحيط دوار قاسم الناصر (المستشفى العسكري) ودوار ماجد الخصاونة شمال دوار نايف ابو عبيد، ودوار (اللوازم) ودوار العيادات ودوار مدرسة مريم بن عمران، بالإضافة إلى محيط حدائق الملك عبدالله الثاني.

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