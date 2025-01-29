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حملة لتعبيد وإنارة ساحات المساجد في لواء الكورة

لواء الكورة
لواء الكورة
الأربعاء، 29-01-2025 08:05 م

الوكيل الإخباري-   - أطلقت بلديات رابية الكورة، ودير أبي سعيد، وبرقش في لواء الكورة بمحافظة إربد، بالتعاون مع مديرية أوقاف الكورة، حملة لتعبيد وإنارة ساحات المساجد في اللواء.

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وأضاف مدير أوقاف لواء الكورة، خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلديات بذلت جهودًا كبيرة في تعبيد وتسهيل وإنارة ساحات المساجد، إضافة إلى توفير الآليات والكوادر والإمكانات اللازمة لإعادة إعمار المساجد، بما يضمن ظهورها بأجمل صورة.


وبين أن مديرية الأوقاف تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، مشددًا على أهمية التكامل في تقديم الخدمات للمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة.

 
gnews

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