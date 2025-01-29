حملة لتعبيد وإنارة ساحات المساجد في لواء الكورة

وأضاف مدير أوقاف لواء الكورة، خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلديات بذلت جهودًا كبيرة في تعبيد وتسهيل وإنارة ساحات المساجد، إضافة إلى توفير الآليات والكوادر والإمكانات اللازمة لإعادة إعمار المساجد، بما يضمن ظهورها بأجمل صورة.
وبين أن مديرية الأوقاف تحرص على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، مشددًا على أهمية التكامل في تقديم الخدمات للمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة.
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