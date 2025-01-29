حملة لتعبيد وإنارة ساحات المساجد في لواء الكورة

الوكيل الإخباري- - أطلقت بلديات رابية الكورة، ودير أبي سعيد، وبرقش في لواء الكورة بمحافظة إربد، بالتعاون مع مديرية أوقاف الكورة، حملة لتعبيد وإنارة ساحات المساجد في اللواء.

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وأضاف مدير أوقاف لواء الكورة، خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلديات بذلت جهودًا كبيرة في تعبيد وتسهيل وإنارة ساحات المساجد، إضافة إلى توفير الآليات والكوادر والإمكانات اللازمة لإعادة إعمار المساجد، بما يضمن ظهورها بأجمل صورة.