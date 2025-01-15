 
الأربعاء 2025-01-15 05:01 م
 

حملة نظافة شاملة في مركز حدود جابر

مركز حدود جابر
مركز حدود جابر
الأربعاء، 15-01-2025 04:01 م

الوكيل الإخباري-   نفذت محافظة المفرق، بالتنسيق مع مجالس الخدمات وعدد من بلديات المحافظة، حملة نظافة شاملة في مركز حدود جابر.

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وقال محافظ المفرق فراس أبو الغنم، إن الحملة، التي جاءت بتوجيهات من وزير الداخلية، شملت أعمال نظافة شاملة لكافة أرجاء المركز الحدودي، إضافة إلى طلاء للطرق الرئيسية وإزالة الأعشاب الجافة.


وأضاف، إن الحملة التي تستمر 3 أيام ويشارك فيها عمال وكوادر مجالس الخدمات المشتركة والبلديات وهيئة شباب "كلنا الأردن" تهدف إلى إضفاء نوع من الجمالية على المركز، لاسيما في أعقاب النشاط الملحوظ للمسافرين والشاحنات عبر المركز بإتجاه سوريا.

 
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