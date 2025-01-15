الوكيل الإخباري- نفذت محافظة المفرق، بالتنسيق مع مجالس الخدمات وعدد من بلديات المحافظة، حملة نظافة شاملة في مركز حدود جابر.

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وقال محافظ المفرق فراس أبو الغنم، إن الحملة، التي جاءت بتوجيهات من وزير الداخلية، شملت أعمال نظافة شاملة لكافة أرجاء المركز الحدودي، إضافة إلى طلاء للطرق الرئيسية وإزالة الأعشاب الجافة.