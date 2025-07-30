الأربعاء 2025-07-30 06:47 م
 

حملة نظافة في غابات برقش للحفاظ على البيئة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 30-07-2025 05:14 م
الوكيل الإخباري-  نفذ مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد، بالتعاون مع بلدية برقش في لواء الكورة، حملة نظافة شاملة في غابات برقش والمناطق المحيطة بها، ضمن جهود مستمرة للحفاظ على البيئة، خصوصا في المواقع السياحية التي تشهد إقبالا واسعا خلال موسم التنزه.اضافة اعلان


وشملت الحملة توسعة أطراف طريق برقش، وتنفيذ أعمال نظافة في عدد من أحياء منطقة كفر راكب، بهدف تحسين الواقع البيئي وتعزيز جاذبية المنطقة للسياحة البيئية والداخلية.

وقال رئيس المجلس، المهندس فراس الهزايمة، اليوم الأربعاء، إن توقيت الحملة يأتي تزامنا مع موسم التنزه في الغابات، مشددا على أهمية الالتزام المجتمعي بالمحافظة على النظافة العامة، خاصة من قبل الزوار والمتنزهين، عبر استخدام الحاويات والسلال المخصصة للنفايات.

من جهته، أشار رئيس لجنة بلدية برقش، كثيب الغزاوي، إلى أن البلدية تواصل جهودها في حماية البيئة من خلال توفير 25 حاوية معدنية كبيرة موزعة في المواقع السياحية، إلى جانب 200 سلة نفايات معلقة على الأشجار، بالإضافة إلى توزيع أكياس نفايات للمتنزهين.

وبين أن البلدية قامت بتركيب لوحات إرشادية توعوية في الغابات، كما تعمل بالتعاون مع مديرية الزراعة على تقليم الأشجار وتعزيز السلامة المرورية من خلال تركيب العواكس التحذيرية على الطرق، ووضع مادة "بيسكورس" لتوسعة الطرق وتسهيل حركة السير، بما يضمن بيئة آمنة ونظيفة للزوار.
 
 
gnews

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