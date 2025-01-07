 
الثلاثاء 2025-01-07 08:22 م
 

حملة نظافة لمناطق سياحية في المزار الشمالي

جانب من الحملة
جانب من الحملة
الثلاثاء، 07-01-2025 07:26 م

الوكيل الإخباري-   نظمت محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المجلس التنفيذي وبلدية المزار الشمالي والإدارة الملكية لحماية البيئة، وجمعيات وهيئات شبابية والمجتمع المحلي ومجلس المحافظة، حملة نظافة في غابات لواء المزار الشمالي.

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وقال متصرف اللواء عماد كنعان إن هذه الغابات تشهد حركة سياحية نشطة محليا وخارجيا، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الرسمية لدعم الجهات المعنية بالنظافة وتعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.


وأضاف أن الحملة تضمنت تنظيف غابات منطقة "عراق الطبل" في قرية عنبة وغابات منطقة الجيزة في قريتي المزار الشمالي وارحابا، مثمنا جهود الإدارة الملكية لحماية البيئة التي شاركت في الحملة، مبينا أن الحملة تهدف الى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، لا سيما وأن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.


ودعا المواطنين إلى عدم إلقاء النفايات بالشوارع العامة ومن المركبات، حتى تبقى هذه المناطق متميزة بالنظافة التي تعكس سلوك حضاري للمجتمعات المحلية.

 
gnews

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