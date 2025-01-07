حملة نظافة لمناطق سياحية في المزار الشمالي

وقال متصرف اللواء عماد كنعان إن هذه الغابات تشهد حركة سياحية نشطة محليا وخارجيا، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الرسمية لدعم الجهات المعنية بالنظافة وتعزيز العمل التطوعي للحفاظ على البيئة وتشجيع الأفراد والمجتمعات على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.
وأضاف أن الحملة تضمنت تنظيف غابات منطقة "عراق الطبل" في قرية عنبة وغابات منطقة الجيزة في قريتي المزار الشمالي وارحابا، مثمنا جهود الإدارة الملكية لحماية البيئة التي شاركت في الحملة، مبينا أن الحملة تهدف الى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، لا سيما وأن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
ودعا المواطنين إلى عدم إلقاء النفايات بالشوارع العامة ومن المركبات، حتى تبقى هذه المناطق متميزة بالنظافة التي تعكس سلوك حضاري للمجتمعات المحلية.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن .. سرعة بديهة ضابط غرفة عمليات تنقذ حياة سائق تكسي
-
مباحثات أردنية سورية موسعة في وزارة الخارجية
-
رئيس الوزراء: نهج الحكومة يشمل ثلاثة مستويات أساسية
-
بحث آليات تنفيذ برامج تدريبية للعاطلين عن العمل في الطفيلة
-
ماذا قال الشيخ النابلسي عن الاردن من قلب دمشق ؟ - فيديو
-
ولي العهد يزور اللواء المتقاعد إبراهيم النعيمات
-
إدخال تقنية الكي بالأمواج الصوتية عالية الفولتية في الخدمات الطبية الملكية
-
ورشة عمل في القوة البحرية والزوارق الملكية حول تطوير ضباط الصف