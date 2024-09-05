 
الجمعة 2024-09-06 01:50 ص
 

 

حوارية في إربد حول أشكال التنمر وسبل محاربته

جلسة حوارية نظمها مركز شباب وشابات غرب
جلسة حوارية نظمها مركز شباب وشابات غرب
الخميس، 05-09-2024 11:22 م

الوكيل الإخباري-   ناقشت جلسة حوارية نظمها مركز شباب وشابات غرب إربد، اليوم الخميس، مفاهيم وأشكال التنمر وسبل محاربته، بمشاركة 23 شابا من أعضاء المركز.

اضافة اعلان


وتحدثت المدربة عالية الحراحشة، عن مفاهيم التنمر كشكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى، مبينة أنواع التنمر، كالإشاعات والتهديد ، وطبيعته اللفظية والجسدية والتكنولوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو ينفي الاقتراب من إبرام صفقة

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك

فلسطين وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: حياة المحتجزين ليست أهم من أمننا

جيش الاحتلال

فلسطين انقطاع الكهرباء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية " النقل البري" : السماح لوسائط نقل الركاب بالتنقل بحرية يوم الانتخابات

جلسة حوارية نظمها مركز شباب وشابات غرب

أخبار محلية حوارية في إربد حول أشكال التنمر وسبل محاربته

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: المفاوضات مستمرة رغم تصريحات نتنياهو

بلدية إربد

أخبار محلية بلدية اربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة

إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يكلف بارنييه تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة



 


الأكثر مشاهدة