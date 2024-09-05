حوارية في إربد حول أشكال التنمر وسبل محاربته

الوكيل الإخباري- ناقشت جلسة حوارية نظمها مركز شباب وشابات غرب إربد، اليوم الخميس، مفاهيم وأشكال التنمر وسبل محاربته، بمشاركة 23 شابا من أعضاء المركز.

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