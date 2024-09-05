حوارية في إربد حول أشكال التنمر وسبل محاربته

وتحدثت المدربة عالية الحراحشة، عن مفاهيم التنمر كشكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة أخرى، مبينة أنواع التنمر، كالإشاعات والتهديد ، وطبيعته اللفظية والجسدية والتكنولوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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