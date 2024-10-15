خبير أفاعي يطلق تحذيراً لقاطفي الزيتون

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الوكيل الإخباري- أصيب شاب ثلاثيني أثناء عمله في فرط الزيتون اليوم الثلاثاء بحالة لدغ من أفعى سامة في لواء بني كنانة . اضافة اعلان





وذكر خبير الأفاعي ياسين الصقور لـ "الوكيل الاخباري" أن الشاب الثلاثيني تعرض للدغ افعى الرقطاء الفلسطينة اثناء عمله في قطف الزيتون وسيتم تأمين الترياق لحالته .



وبين الصقور انه تم التعامل مع 3 حالات لدغ لمواطنين اخرين اثناء العمل بقطاف الزيتون من خلال افعى الرقطاء الفلسطينية والحراشف خلال اسبوع



ونوه الصقور لجميع العاملين بقطاف الزيتون من ضرورة هز الشجرة قبل بدء القطاف لان الأفعى تظهر وتمكن الأشخاص من السيطرة عليها قبل التعرض للدغ