خصم على تذاكر تلفريك عجلون - تفاصيل

10:19 ص

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الوكيل الإخباري- تشارك المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في مهرجان صيف عمّان الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضي في حدائق الحسين، من خلال جناح مخصص لتلفريك عجلون، أحد أبرز مشاريع المجموعة السياحية؛ في إطار دعمها المتواصل للفعاليات السياحية والوطنية، اضافة اعلان





وأعلنت المجموعة عن تقديم خصم خاص بنسبة 25% على أسعار تذاكر تلفريك عجلون، ضمن عروض حصرية مخصصة لزوار المهرجان، بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، ولفترة محدودة تستمر أسبوعًا كاملاً.



وتدعو المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية جميع زوار المهرجان إلى زيارة جناح تلفريك عجلون، والاستفادة من هذه الخصومات المميزة التي تأتي ضمن جهودها لتشجيع السياحة الداخلية والترويج للمواقع السياحية في المملكة.



وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المجموعة على دعم الفعاليات السياحية والثقافية في الأردن، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية لتقديم تجارب مميزة للزوار من داخل المملكة وخارجها.